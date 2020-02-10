Разбор: Как должна проходить проверка газового оборудования?

Как должна проходить проверка газового оборудования — разбор в этом материале.

Каждый, кто живёт в газифицированном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле, сталкивался с ежегодной проверкой газового оборудования. И со множеством неудобств, которыми она сопровождается. Имеют ли право газовщики отключать газ, если кого-то из жильцов не оказалось дома? И как на самом деле должна проводиться такая проверка? Мы разобрали весь процесс вместе со специалистами компании «Горгаз-НТ».

Как назначается день проверки?

По действующему в России законодательству раз в год необходимо проверять внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование, чтобы не происходило утечек, которые могут привести к фатальным последствиям. Управляющая компания, которая обслуживает дом, заключает договор с организацией, имеющей право на такие проверки (у «Горгаз-НТ» уже заключены договоры с УК «Универсан» и «Строительные технологии»). Составляется их график проверок. Жильцов дома обязаны предварительно оповестить о визите специалистов.

Но закон разделяет внутридомовое и внутриквартирное оборудование. Обеспечить проверку одного должна управляющая компания, другого — жилец или собственник квартиры. Об этом нюансе позже, а пока разберёмся с тем, что же должны делать газовщики во время проверки.

Как ищут утечку на газопроводе?

Во время проверки газопровода внутри дома и его ответвлений в квартирах главная задача газовщика — выяснить, нет ли утечки. Есть два способа. Один — старый, дедовский, его наверняка видели все, к кому приходили с проверкой. Это мыльный раствор. Им покрывают трубу, если откуда-то наружу выходит газ, раствор начинается пузыриться. Дёшево и просто, но микроскопические (и не менее опасные) утечки заметить сложно.

Второй, современный способ, — проверка течеискателем. Это специальный прибор, который анализирует состав газа и улавливает даже небольшую концентрацию метана в воздухе. Достаточно провести им вдоль трубы, и станет понятно, есть ли утечка. Понятно, что такой способ гораздо надёжнее. Но один прибор стоит 27 тысяч рублей. В компании «Горгаз-НТ» уверены, что сложившийся в Нижнем Тагиле тариф на обслуживание газового оборудования вполне позволяет обеспечить бригаду работников такими приборами. Поэтому сотрудников «Горгаза-НТ», намыливающих трубы, вы никогда не увидите.

А вентиляцию как проверяют?

Проверка вентиляции — это то, что обязательно должны сделать в вашей кухне при ревизии газового оборудования. По старинке это делалось прикладыванием бумажки к вентиляционному отверстию. Если бумажку тянет внутрь, вентиляция работает.

Сейчас существуют приборы, позволяющие проверить силу тяги воздуха в вентиляцию, — анимометры. Понятно, что такое обследование гораздо точнее. Специалисты «Горгаз-НТ» выезжают на проверки только с такими приборами. И если обнаруживают, что вентиляция работает плохо, максимум, что порекомендуют жильцу, — почистить сетку, которая закрывает вентиляционный канал. Предписание же на прочистку шахты выпишут именно управляющей компании, поскольку это её зона ответственности.

А как проверяют плиту?

Кроме проверки непосредственно трубы с газом, в квартире газовщики должны осмотреть кран, плиту и шланг, которым она подключена к газопроводу.

Шланг и кран проверяют на целостность. Если что-то не так, эти расходники необходимо заменить. Вас отправляли в магазин за шлангом? «Горгаз-НТ» гарантирует, что у проверяющих все комплектующие будут с собой, за работу по замене даже не придётся платить, только за сами запчасти.

У плиты проверяют краны на предмет утечек, устойчивость горения конфорок и духового шкафа. При необходимости регулируют. Стоимость проверки зависит от количества конфорок плиты.

А что, если жильцов не оказалось дома?

Распространённая в Нижнем Тагиле практика — оставлять без газа целый подъезд, если в одну из квартир попасть газовщикам не удалось.

Норма закона действительно строится на предположении, что в квартире, которую не удалось осмотреть, есть потенциальный риск утечки. И брать на себя ответственность за возможный взрыв газа не будет ни один проверяющий! К сожалению, поставить заглушку на входе газопровода в квартиру и не лишать газа тех жильцов, кто добросовестно отпросился с работы на время проверки, невозможно. Поэтому сотрудникам газовой службы необходима 100%-я проверка всех квартир в доме. Конечно, сотрудники могут пойти навстречу добросовестным собственникам и провести проверку в более позднее время, однако это всё равно должно случиться именно в день обслуживания дома, так как в этот день проводится и опрессовка всех газовых стояков в доме.

А можно ли сменить фирму, проводящую обслуживание газового оборудования в моей квартире?

Можно. Тем, чьи дома обслуживают управляющие компании, заключившие договор с «Горгаз-НТ», будет проще. В день, когда в их доме будут проверять внутридомовое оборудование, необходимо будет заключить индивидуальный договор на обслуживание и внутриквартирного тоже. При этом сразу на месте с жильцом проведут инструктаж о правилах безопасной эксплуатации бытового газа и выдадут абонентскую книжку, если она утеряна или её нет в наличии. Уведомление о том, что жилец разрывает договор с фирмой, которая ранее проводила проверки в его квартире, сотрудники «Горгаз-НТ» передадут в ту организацию самостоятельно.

Если «Горгаз-НТ» пока не сотрудничает с вашей управляющей компанией, вы имеете право инициировать собрание жильцов дома и общим решением попросить УК заключить договор именно с этой фирмой.

Задать интересующие вас вопросы, уточнить график проверки домов или уточнить детали заключения договора на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования можно по телефонам компании «ГОРГАЗ-НТ»: 8 (3435) 47-84-04 или +7 (912) 246-88-81.

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