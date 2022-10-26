«Разбили стекло и залезли в магазин». В Нижнем Тагиле банда подростков ограбила «Монетку» на Красном Камне

В Нижнем Тагиле на Красном Камне 26 октября около 00:40 группа молодых людей ограбила магазин «Монетка» по адресу Пархоменко, 150, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».

Ограбление заметила жительница одного из расположенных рядом с магазином домов. По её словам, ночью с улицы послышался громкий звук разбитого стекла. Выглянув в окно, тагильчанка увидела, что у магазина выбиты стёкла и рядом находятся подростки лет 15–17, которые потом залезли в разбитое окно «Монетки».

«Через несколько минут один из них крикнул: “Даниил, сваливаем!” Потом они убежали. Минут через 30 приехала полиция», — отмечает очевидец происшествия.

Как сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское», на месте происшествия работала следственно-оперативная группа отдела полиции № 18. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия и устанавливается сумма причинённого ущерба.