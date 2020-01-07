«Растёт поколение инфантилов, не желающих взрослеть». Митрополит Кирилл в рождественском послании посоветовал родителям угрожать детям розгами

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл в рождественском послании напомнил православным семьям о розгах и посоветовал родителям угрожать ими детям во избежание проступков. Он отметил, что подрастающее поколение нужно учить жить не в иллюзорном мире фантазий, а в реальной жизни, где у поступков есть последствия, а за преступлением следует наказание. Послание содержит намёк на новый законопроект Госдумы о домашнем насилии, который сейчас широко обсуждается в России. По словам митрополита, «идеологи нового семейного уклада» пытаются защитить детей законодательным запретом их наказания.

«Хорошо не наказывать детей, но уничтожить саму возможность наказания есть пагубное легкомыслие. Это объясняет святитель Иоанн Златоуст, советуя родителям: “Пусть угрожают ребёнку розгой, но не пускают её в ход. И угрозы пусть не доходят до дела, но вместе с тем пусть не будет ему ясно, что всё закончится угрозами: ибо угроза тогда хороша, когда ей верят, что она будет осуществлена”. Жесток ли этот святоотеческий совет? Не более, чем жесток мир, имеющий законы и угрожающий взрослым неотвратимостью наказания за их нарушение. Потеряв к детям подлинную любовь и заменив её слепым обожанием, мы губим их и делаем неготовыми к ответственной жизни, неспособными просчитывать последствия своих поступков, поскольку они знают, что детство всё оправдает. Поэтому растёт поколение инфантилов, не желающих взрослеть и не способных расстаться с детством даже на четвёртом десятке лет, не желающих растить детей, поскольку сами ощущают себя детьми, не способных нести ответственность за жену, если вообще её имеют. Они могут разрушать чужое имущество, но отказываются возместить ущерб, они с лёгким сердцем нарушают закон, но возмущаются, когда приходит время за это отвечать. Случаются трагедии, когда даже во внешне благополучных семьях дети начинают торговать наркотиками, думая, что всё обойдётся, потому что по их опыту ответственность никогда не наступает, а беззаботное детство никогда не заканчивается», — говорится в рождественском послании митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.

Митрополит также заметил, что если бы Иисус Христос родился в настоящее время, то его изъяли бы у матери. Ведь он появился на свет в антисанитарных условиях, в бедной и многодетной семье, у малолетней матери.