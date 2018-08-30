«Расти большой, как Сергей Носов»: первоклассникам Магадана подарили ростомеры в честь экс-мэра Нижнего Тагила

Перед началом нового учебного года магаданским школьникам и дошколятам раздали канцелярские наборы с портретами кандидата в губернаторы Магаданской области Сергея Носова, пишет портал Vesma.today.

На детских ростометрах написано «Расти большой, как Сергей Носов». Стоит отметить, что они едва превышают полтора метра, в то время как рост Носова составляет около двух метров.

Отмечается, что подарки выдаются всем магаданским первоклассникам от лица мэра и губернатора ещё с 2008 года. Поэтому такого рода канцелярские принадлежности не нововведение и никак не связаны конкретно с Сергеем Носовым, отмечает издание.

В Избирательной комиссии Магаданской области также уточнили, что все товары соответствуют законодательству и никаких нарушений в них нет.

«Они оплачены из избирательного фонда и подлежат распространению», — сообщила зампред избирательной комиссии Екатерина Никитская.

Напомним, Сергей Носов был назначен временно исполняющим обязанности главы Магаданской области в мае. 9 сентября в регионе состоятся выборы, в которых экс-мэр Нижнего Тагила намерен принять участие.