Расследованием госизмены в ФСБ занялся следователь по делу Светланы Давыдовой

Дело о госизмене сотрудников ФСБ поручили следователю Михаилу Свинолупу, известному по делу многодетной матери Светланы Давыдовой. Об этом сообщает РБК.

Дело о госизмене сотрудников российских спецслужб в пользу США было возбуждено в декабре 2016 года. По нему проходят Георгий Фоченков, Дмитрий Докучаев, его начальник Сергей Михайлов и менеджер «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. Их также обвиняют во взломе аккаунтов российских чиновников и бизнесменов. Кроме того, Докучаев фигурирует в деле об атаке на Yahoo.

Как пишет РБК со ссылкой на источники, в начале декабря Свинолуп обращался в военный суд с просьбой арестовать всех подозреваемых, а затем просил о продлении ареста. По словам адвоката Ивана Павлова, который участвует в деле на стороне защиты, Свинолуп – «один из самых опытных сотрудников следственного управления ФСБ и один из самых интеллигентных».

Обвинения подозреваемым были предъявлены на основании показаний основателя платёжного сервиса ChronoPay Павла Врублевского. По его словам, силовики передавали секретные данные американской компании Verisign и другим коммерческим организациям, которые были посредниками между подозреваемыми и спецслужбами США. В Verisign отметили, что информация не была секретной.

Ранее Свинолуп вёл дело о государственной измене многодетной матери Светланы Давыдовой, которая позвонила в украинское посольство и сказала, что военная часть напротив её дома опустела.

Дело Давыдовой возбудили в 2015 году. За звонки в посольство Украины её обвинили в госизмене и отправили в СИЗО. После вмешательства Кремля женщине изменили меру пресечения на домашний арест, а затем закрыли дело за отсутствием состава преступления.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости