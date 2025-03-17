Рассказываем подробности странного ДТП около Противотуберкулёзного диспансера в Нижнем Тагиле

В минувшие выходные редкие водители, проезжавшие возле Противотуберкулёзного диспансера № 3, заметили ВАЗ-21110, впечатанный в придорожное дерево. Удар повредил переднюю часть машины, но, что более странно, у неё отсутствовали колеса. В Госавтоинспекции АН «Между строк» сообщили, что никаких сведений об этом дорожном происшествии к ним не поступало.

Раскрыть детали таинственной аварии помог номер телефона, указанный на заднем стекле универсала. Мужчина, ответивший на звонок, оказался владельцем автомобиля и признался, что в момент аварии находился в салоне в качестве пассажира. По его словам, в ночь на воскресенье его водитель не справился с управлением, машину занесло, и она вылетела с дороги, врезавшись в сосну. Эвакуацию решили отложить до утра, но когда владелец вернулся, он обнаружил пропажу колёс.

«Ночью занесло, и врезались в сосну. Пока до утра дошло, кто-то приехал и снял колёса. Сейчас манипулятор будем вызывать и увозить машину», — рассказал мужчина АН «Между строк».