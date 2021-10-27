Расписание «Ласточки» изменится в ноябрьские праздники

В праздничные дни с 3 по 6 ноября на Свердловской железной дороге изменится порядок курсирования некоторых пригородных поездов. Об этом сообщают в пресс-службе СвЖД.

Изменения коснутся «Ласточек», в том числе, в направлении Нижнего Тагила: электропоезд №7067 Екатеринбург – Нижний Тагил (отправление в 17:26, здесь и далее время местное) 3 ноября отменяется, этот рейс переносится на 5 ноября; №7060 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 05:59) 5 и 6 ноября отменяется.

В дополнительные нерабочие дни, введённые указом президента России, пригородные поезда будут курсировать в обычном режиме. Более подробно со всей информацией можно ознакомиться в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «Пригород», на сайте АО «СПК», а также на станциях.