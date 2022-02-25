«Раскопать в себе любовь». Молодой режиссёр Филипп Гуревич поставил в Нижнем Тагиле спектакль о сложных отношениях в семье и детских травмах  

Режиссёр из Москвы Филипп Гуревич поставил в Нижнетагильском драматическом театре спектакль по пьесе современного драматурга Дарьи Слюсаренко «Семью восемь» (16+). Это понятная каждому история непростых взаимоотношений в семье, которая непременно вызовет сильные эмоции у зрителей.

Главная героиня истории — девушка Даша, которую воспитывает бабушка. Бабушка строга с внучкой, она заставляет её хорошо учиться, никогда не говорит добрых слов, а заботу проявляет только тогда, когда девочка заслужила. И вот растёт девочка, а вместе с ней и ненависть к бабушке. Главные роли исполнили Екатерина Борисенкова, Наталия Соничкина, Ирина Цветкова и Даниил Зинеев.

Спектакль разворачивается в камерном пространстве сцены, зрители сидят на ней же, в метре от артистов. Их погружение в историю начинается ещё до того, как они оказываются на своих местах. В зрительном зале по-особенному выставлен свет, а на кулисах транслируются злые слова бабушки, обращённые к «непутёвой» внучке. Попасть на сцену зритель может через два разных коридора: они символизируют две точки зрения на происходящее — бабушки и девочки.

«Здорово, когда спектакль не даёт ответа, а ставит вопрос. Мы поговорили, что-то вбросили в зрителя, и как это дальше будет вариться, мы не знаем. Зачем нужно посмотреть этот спектакль? Чтобы раскопать в себе любовь. Снять привычные очки в восприятии своего ребёнка. Мы живём в довольно страшном мире, в рамках ипотек, всяких сложностей, мы просто все очень устали. Мы не успеваем задумываться, потому что нам нужно зарабатывать деньги», — говорит режиссёр Филипп Гуревич.

Всё действие разворачивается в импровизированном танц-классе с балетными станками и огромным зеркалом, в котором отражаются и артисты, и зрители. Время от времени каждый зритель невольно ловит своё отражение в зеркале, и тут происходит всё волшебство.

Над спектаклем работали художник Анна Агафонова и художник по свету Павел Бабин из Москвы. Как рассказал Филипп Гуревич, постановщики вдохновлялись «Осенней сонатой» (16+) Ингмара Бергмана. Как и в его фильме, в спектакле свет и цвет в одежде героев, декорациях играют огромное значение.



Фото: Филипп Гуревич и Анна Агафонова



«Когда находишься внутри семьи, не совсем понятно, что с тобой происходит. А спектакль становится триггером. Вчера все, кто посмотрел спектакль, начали вспоминать свои ситуации: ссору с сыном, с родителям. Люди начинают переживать. И это очень важно. Мне кажется, этот спектакль очень хорошо отзеркаливает, ты начинаешь задумываться: может быть, мне в своей семье нужно что-то изменить? Мне кажется, спектакль об этом», — говорит актриса Ирина Цветкова.

«Мы почему-то не смотрим на ребёнка как на отдельную личность. Он не должен быть такой, как ты, он не должен идти в ту профессию, в которую ты хотел. Это другой человек, и это надо принять. Что с детства заложить ребёнку, то он и будет транслировать в будущем. На самом деле начинаешь задумываться: может быть, надо быть спокойнее, терпимее», — говорит Екатерина Борисенкова.

Семейная драма «Семью восемь» родилась из эскиза, который Филипп Гуревич и Анна Агафонова придумали в сентябре 2021 года на Лаборатории по современной драматургии государственного Театра наций, проходившей в Нижнетагильском драматическом театре.

Премьерные показы состоятся 26 и 27 февраля. Также увидеть постановку можно 3, 18, 19 и 30 марта.

А в это воскресенье, 27 февраля, в соцсетях АН «Между строк» и на нашем YouTube-канале выйдет видеоподкаст «Между кем-то и чем-то» (18+) с Филиппом Гуревичем. Наш гость расскажет о своей работе с тагильскими артистами, о том, чем его покорил Нижний Тагил, и поделится мнением по поводу актуальных событий.

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