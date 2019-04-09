«Раскалывают русский единый духовный мир»: в Новороссийске силовики, казаки и пожарные сорвали богослужение баптистов

В Новороссийске полиция и представители администрации города ворвались в частный дом и сорвали праздничное богослужение баптистов в честь Благовещения, сообщает информационно-аналитический центр «Сова».

Инцидент произошёл 7 апреля в посёлке Верхнебаканский. Полицейские потребовали прекратить службу, участковый и сотрудник ФСБ подошли к амвону. В рейде участвовали бойцы Росгвардии, пожарные, казаки, представители ФСБ и городской администрации.

В зале находилось около 70 верующих, в том числе дети, женщины и пожилые люди. Как сообщили очевидцы, cиловики угрожали женщинам и запрещали видеосъёмку.

Глава новороссийской организации баптистов Евгений Кокора написал в Facebook, что после случившегося её представители встретились с сотрудником местного ФСБ, который сначала заявил, что «все секты», к которым он отнёс и баптизм, «раскалывают русский единый духовный мир». Но, услышав контраргументы, сотрудник, по словам руководителя организации, «сам был в шоке, что сделали органы власти». Кокора добавил, что баптисты не собираются прекращать богослужения.