Расходы городской думы Нижнего Тагила превысят 83 млн рублей

Городская дума Нижнего Тагила запланировала расходы на 2025 год в размере 83,5 млн рублей. Об этом стало известно на заседании профильной комиссии по местному самоуправлению, пишет ИА «Все новости». Данная сумма на 73% превышает расходы, заложенные на текущий год (всего 48 млн рублей).

Большая часть средств, около 30 млн рублей, пойдёт на обновление и модернизацию зала заседаний. Планируется заменить электронику, установить новые экраны и организовать возможность проведения видеоконференций. На время ремонта заседания будут проходить в других залах администрации. Оборудование, отметили в гордуме, не менялось с 2006 года.

Помимо этого, на 4,5% увеличатся зарплаты сотрудников аппарата, спикера и вице-спикера гордумы, на эти цели выделят около 33 млн рублей. Ещё 4,1 млн будут направлены на компенсации представительских расходов депутатов, работающих на непостоянной основе и не получающих заработную плату. Этот показатель остаётся неизменным с прошлого года и составляет до 15 тысяч рублей в месяц. Средства народные избранники тратят на бензин, канцелярские товары, сотовую и почтовую связь. Для получения компенсаций депутатам необходимо предоставить в бухгалтерию чеки и иные подтверждающие документы. Такое право предоставлено 23 депутатам, которые выполняют свои функции на общественных началах. Спикер Вадим Раудштейн и его заместитель Алексей Балыбердин получают заработную плату. Остальные средства дума планирует потратить на обучение и повышение квалификации своих сотрудников, диспансеризацию, пенсионные выплаты и закупку товаров для муниципальных нужд.