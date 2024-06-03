«Раньше весь процесс занимал 33 дня, сейчас — полтора». Как IT-стартап из Екатеринбурга для онлайн-сделок с недвижимостью за пять лет превратился в федеральную платформу с оборотом в сотни миллионов рублей

С развитием информационных технологий сделки с недвижимостью заключаются онлайн. Благодаря IT-компании «Сделка.рф» это легко сделать без головной боли в режиме «одного окна» для всех участников сделки: выбор квартиры, выпуск электронной подписи (ЭП) за две минуты, заявление на ипотеку в 30 банков, открытие счетов (аккредитив и эскроу), подписание и регистрация договора в Росреестре. В рамках совместного проекта агентства новостей «Между строк» и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) «PRO бизнес IT-технологии» мы поговорили с директором по развитию Ольгой Сидоренко об истории создания компании, разработке продуктов, конкуренции, корпоративной культуре и многом другом.

«Сделка.рф» — платформа для онлайн-сделок с недвижимостью. Один из принципов системы — коллаборация с партнёрами. Сервис объединяет нужных участников для совместной работы над сделкой. Застройщик полностью цифровизует процесс совершения сделки и предоставляет покупателям сервис по онлайн-покупке недвижимости, сокращая сроки оформления сделки.

«В 2019 году возникла идея создать платформу, на которой можно будет совершать абсолютно все сделки с недвижимостью. То есть компанию, которая сможет предоставлять сервис не только застройщикам и агентам недвижимости, но и физическим лицам, чтобы выбрать квартиру и оформить её онлайн “под ключ” в одном месте. Через три года у нас уже был полноценный сервис регистрации, благодаря которому всем девелоперам, агентствам недвижимости России можно было совершать сделки, подписывать договоры и регистрировать их в Росреестре. Далее “Сделка.рф” одновременно разрабатывала два сложных продукта: личный кабинет покупателя и ипотечный модуль “Турбоипотека”. Следом разработали ещё один продукт —“Ключи”. Мы поняли, что у девелоперов на этапе регистрации договора отношения с клиентом не заканчиваются, так как впереди передача ключей. Перед нами стояла задача создать сервис, который помогает им комфортно записывать клиентов на передачу и подписывать документы по приёмке квартиры. И мы это сделали», — рассказывает Ольга Сидоренко.

По её словам, предложение «Сделки.рф» было одним из первых на российском рынке. Но сегодня конкуренция в отрасли высока.

«Сейчас на этом рынке — алый океан. Достаточно много конкурентов, и сами девелоперы стараются создать свои IT-подразделения, которые смогут сделать прямое подключение с Росреестром и банками, чтобы не использовать внешние платформы и не зависеть от внешних подрядчиков. 98% сделок девелоперов проводятся онлайн, это стандарт отрасли. Только 2% уникальных сделок можно провести в МФЦ. Два года назад мы выстроили отношения со своими конкурентами так, чтобы найти возможности для сотрудничества. И где было возможно, мы заключили партнёрские соглашения. Считаю, что конкуренция развивает продукт. Если мы понимаем, что пришедший к нам клиент хочет немного другой продукт, то рекомендуем коллег. Главное — не нарушить цифровой ландшафт», — делится Ольга.

Пользователями сервиса являются ипотечные брокеры, регистраторы девелопера, агенты недвижимости, коммерческие директора, руководители девелоперов и агентств недвижимости. «Сделка.рф» интегрирована с 30 банками, в том числе с ипотечными, которые входят в топ-5 России. А также со страховыми компаниями и Росреестром.

«Покупателю, по сути, всё равно, как застройщик будет осуществлять сделку. Главное, чтобы это было быстро и без головной боли. Наше появление рынок воспринял хорошо, потому что тогда подобных сервисов было мало. Застройщику это удобно тем, что он на месте, не отправляя клиента в МФЦ, оформляет договор, регистрирует его через Росреестр и быстро получает деньги на эскроу-счёт. Раньше весь этот процесс занимал 33 дня, сейчас — один-два. Самым востребованным нашим сервисом как раз является “Регистрация”», — говорит Ольга.

«Сделка.рф» работает с застройщиками и агентствами недвижимости в 53 регионах страны. А все продукты, которые получает пользователь, разрабатываются внутри компании, без использования аутсорсинга и аутстаффинга.

В штате компании на сегодня 50 человек. Команда находится в нескольких городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Томске, Новосибирске, Казани, Тюмени и за рубежом — в Казахстане, Белоруссии, Словении и Армении.

«В период, когда “Сделка” считалась ещё стартапом, мы сформировали три продуктово-разработческие команды под каждый продукт. Каждый продукт жил на своей волне. Через два года мы столкнулись ещё с одним недостатком такой организационной схемы: разработчики не остаются долго в компании, если им становится скучно на одном продукте. Их можно заинтересовать только задачами с вызовом. У нас вся команда разработки трудится в компании с самого начала, уже пять лет. Именно они являются создателями продукта. Стабильность команды стала возможна за счёт объединения и обучения разработчиков коду всех продуктов “Сделки”. Теперь задачи выставляет продакт-менеджер, они в порядке приоритизации уходят на свободного разработчика. На перестройку ушло полгода, ребята изучали код других продуктов. Сейчас все разработчики взаимозаменяемы. Мы не чувствуем, когда ребята уходят в отпуск, потому что другой может подхватить задачу. И спокойны за то, что им интересно», — делится руководитель.

Ольга сама проводит собеседования с претендентами на работу в компании. Она считает, что если кандидат соответствует профилю, то его нужно забирать здесь и сейчас, иначе в условиях высокой конкуренции со стороны fintech-компаний есть риск не успеть сделать оффер. А если человека не возьмут, то ему обязательно объяснят причину отказа.

«Корпоративная культура у нас демократичная. Мне, как руководителю, тоже нужно, предлагая идеи, отстаивать их. Никто не возьмёт фичу в работу только потому, что её инициатор — первое лицо. Я могу уйти, хорошо “побитая камнями”, пойти доработать свою идею и принести упакованную идею. Очень важно создавать такую открытую культуру. У нас нет “обязаловки”, мы стараемся создавать комфортную в эмоциональном плане атмосферу, устраиваем корпоративные праздники и мероприятия, например Новый год и Летний день, проводим ежегодные фотосессии. Обычно на них приходят человек 30 из 50. Также всегда есть командировки. Сотрудники могут приехать из других стран и поработать в офисе. Важно повариться в этом рассоле, напитаться идеями. Потом они уезжают совершенно другими, наполненными. Также ребята посещают форумы, мероприятия, обучения и стратегические сессии. Компания оплачивает сотрудникам английский и спорт. Сотрудники активно пользуются этой льготой, и меня это очень радует, потому что в здоровом теле — здоровый дух. Если у сотрудника есть желание развиваться — это большой плюс. Даже если он захочет поучиться где-то ещё, то мы только за. У нас работают люди, которые хотят самостоятельно развиваться. Если у сотрудника нет жизни, увлечений за пределами работы, то вряд ли нам друг с другом будет интересно», — рассказывает Ольга Сидоренко.

Есть у неё и чёткая позиция относительно разрешения спорных моментов. Кроме того, в компании сформировалась определённая практика ответственного отношения к принятым обязательствам и работы с неудачами.

«Если люди не могут договориться, это признак незрелости. Не приветствую компромиссы, но можно найти кардинально другое решение, которое устроит всех. Это даёт большое вдохновение. Не выполнять взятые на себя обязательства у нас не принято. Очень важно, чтобы у человека были сильные софтовые навыки, хардов добавить умеем. Ещё мы любим потролить друг друга. Бывает, что я пишу “письма счастья”, в которых рассказываю, что у нас получилось. Ну и конечно, если какие-то неудачи случаются, то мы переживаем их вместе. У нас есть мероприятие “Ретро”, некоторые его называют “Нытьё-пати”, на котором можно поныть и поделиться тем, что не получается. Его надо проводить обязательно, так как люди должны обсудить то, что их беспокоит в коммуникации друг с другом», — делится Ольга.

У компании были свои факапы. Все продукты, кроме «Регистрации», взлетели не сразу. Ольга считает, что причина успеха этого продукта в том, что он был нужен людям и компания вышла с ним на рынок в удачное время. В случае с остальными сервисами пришлось более активно искать клиентов и совершенствовать продукт по ходу дела.

«Я очень люблю ошибки, потому что они способствуют развитию и поиску нестандартных решений. Они сильно мотивируют нас двигаться дальше», — отмечает Ольга Сидоренко.

По её словам, сегодня в России действуют довольно эффективные инструменты поддержки IT-отрасли и на уровне государства создаются благоприятные условия для развития.

«Считаю, что тандем Минцифры и Минстроя — один из лучших кейсов в мире. 10% ребят в “Сделке” воспользовались возможностью взять IT-ипотеку. Это очень хороший элемент дополнительной мотивации, чтобы они оставались в России и работали», — рассказывает руководитель.

В ближайшей перспективе «Сделка.рф» не планирует выходить на международный рынок, так как не видит там особых перспектив. Несмотря на предложения из-за рубежа, компания намерена развиваться в России. По итогам текущего года планирует увеличить выручку вдвое — до 500 млн рублей.

«“Сделка.рф” уже не стартап. Мы работаем с устойчивым ежегодным ростом выручки Х2, Х3. Видим большой потенциал на рынке недвижимости в России, поэтому планируем к 2027 году сделать выручку свыше нескольких миллиардов рублей в год. Реализация таких амбициозных планов требует пополнения команды, поэтому планируем вырасти в два-три раза», — рассказывает Ольга Сидоренко.

Агентство новостей «Между строк» и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) решили помочь компаниям региона, которые занимаются IT-технологиями. Поэтому мы продолжаем специальный медиапроект «PRO бизнес». С его помощью предприниматели смогут рассказать большой аудитории о своих компаниях, создаваемых ими продуктах и услугах в сфере IT и привлечь новых клиентов.

Участниками спецпроекта могут стать юрлица и предприниматели, зарегистрированные как ИП. Свои заявки присылайте на почту probusiness@mstrok.ru. В письме в свободной форме коротко расскажите о вашей компании: как долго работаете на рынке IT, наиболее интересные реализованные проекты, в чём ваши конкурентные преимущества. Также вы можете прикрепить фото и видео.

Вместе с представителями СОФПП редакция АН «Между строк» выберет самые интересные истории и сделает большие репортажи, которые мы опубликуем в специальном разделе «PRO бизнес IT». Проект реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».