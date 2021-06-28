Раненная стрелком на Химмаше девочка начала самостоятельно ходить

Девятилетняя девочка, которую ранил бывший силовик Сергей Болков во время беспорядочной стрельбы на Химмаше, пошла на поправку: на данный момент она может ходить и самостоятельно передвигаться по палате, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Свердловской области.

Врачи оценивают состояние девочки как стабильное, средней степени тяжести.

Напомним, вечером 30 мая 48-летний Сергей Болков начал стрелять из окна жилого дома на Химмаше по прохожим и машинам. В одной из машин находилась семья из трёх человек, на заднем сиденье сидела девятилетняя девочка, пуля попала ей в живот. Пострадавшая больше двух недель находилась в реанимации, 16 июня её перевели в обычную палату. Кроме того, был ранен сотрудник Росгвардии.

Через несколько часов Болкова задержали после штурма его квартиры. В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по подпунктам «а», «в», «е», «и» части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ и статье 317 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.