Рамзан Кадыров потребовал от Грузии извиниться за оскорбление президента России

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram‑канале назвал попытки свести инцидент с журналистом, нецензурно высказавшемся о президенте России, к частной выходке самого журналиста «неуклюжими» и заявил, что руководство Грузии должно принести извинения президенту и всей России, а также призвал завести уголовное дело против Габунии.

По его словам, журналист, допустивший нецензурные высказывания в адрес Владимира Путина в прямом эфире, — трус и позор грузинского народа и всей страны, а «на Кавказе мужчина не произносит подобные слова даже в адрес своего кровника».

«Мы не можем постоянно делать вид, что не замечаем подчёркнуто враждебные выходки со стороны Грузии. Поэтому необходимо в отношении страны ввести самые жёсткие санкции, не затрагивающие грузин — граждан России. Сейчас нам пытаются внушить, что Грузия осудила выходку мерзавца, но нужно не осуждать, а держать мерзавца подальше от прямого эфира», — заявил Кадыров.

Напомним, ведущий программы «Постскриптум» в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния 7 июля на русском языке обматерил президента России Владимира Путина и оскорбил его покойных родителей. Высказывания журналиста вызвали шквал критики от жителей Грузии в соцсетях и на улицах: они забросали здание, где расположена редакция «Рустави 2», яйцами и вениками. Люди требовали извинений от журналиста и гендиректора телеканала Ники Гварамии, заявляли, что те должны покинуть телеканал и предстать перед судом. Телеканалу пришлось прервать вещание в ночь с воскресенья на понедельник, ведущего отстранили от эфиров.

Первые лица страны также выступили с осуждениями действий Габунии и заявили, что это провокация. МИД России призвал международные организации отреагировать на неприемлемые выпады в адрес российского руководства.