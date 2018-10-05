Ради помощи Дерипаске в жилые дома россиян вернут опасную алюминиевую проводку

Минстрой России утвердил изменения в свод правил проектирования и монтажа жилых зданий, позволяющие использовать при строительстве жилых домов проводку из алюминиевых сплавов, пишут «Известия».

Алюминиевую проводку применяли в СССР, менять её на медную стали в 1990-х годах, когда из-за неисправных кабелей в квартирах участились пожары. Использование алюминиевых проводов было запрещено в 2003 году. Возвращение алюминиевой проводки с 2016 года лоббирует компания «Русал» Олега Дерипаски, который в настоящее время находится под санкциями США. В «Русале» подчёркивают, что речь идёт не о советской продукции, а о новых кабелях, безопасных для применения в строительстве.

«Изменением кристаллической решётки и добавлением железа достигнута повышенная гибкость и надёжное контактное соединение с оконечными устройствами», — отметили в «Русале».

Использовать алюминиевую проводку можно будет с весны 2019 года.

В Минпромторге отмечают, что продукция прошла испытания, которые подтвердили безопасность её применения. Вместе с тем директор по развитию застройщика «Гранель» Андрей Цвет считает, что по качеству новая проводка всё равно будет уступать той, что есть сейчас.