Ради переписи населения в Нижнем Тагиле и других городах России снимут серию «Смешариков» за 8 млн рублей

К Всероссийской переписи населения, которая пройдёт в 2021 году, снимут специальную серию популярного мультфильма «Смешарики» — «Перепись — дело коллективное». Росстат выложит за неё 7,8 млн рублей, пишет РБК со ссылкой на документы контракта Росстата с PR-агентством «КРОС». Компания «Мармелад-медиа», которая владеет правами на «Смешариков», будет субподрядчиком.

Серия «Перепись — дело коллективное» будет длиться 13 минут, в ней появятся все основные персонажи «Смешариков». Подрядчик должен создать оригинальный сценарий, музыку и песни, а также организовать производство эпизода в смешанной 2D- и 3D-анимации и его озвучку. Планируется, что серия выйдет не раньше 1 апреля 2021 года. Её опубликуют в официальных аккаунтах проекта и покажут на детских телеканалах.

Всего на информационную поддержку переписи-2021 Росстат потратит 915 млн рублей. Субподрядчиками стали компании группы «КРОС». Они в числе прочего «организуют тематические разделы» о переписи на «Хабрахабре» и ресурсе «ЯПлакал». Для привлечения россиян к переписи будут созданы также онлайн-игра и чат-бот.