Ради эффектного фото житель Нижнего Тагила заехал на BMW на крыльцо драмтеатра. Теперь у него проблемы с полицией (ВИДЕО)

4 сентября 24-летний житель Нижнего Тагила Максим К. припарковал свой автомобиль BMW на крыльце Нижнетагильского драматического театра и выложил видеозапись на своей страничке в соцсетях. Поступок не остался незамеченным в учреждении культуры, и директор драмтеатра Ольга Анисимова обратилась в полицию.
«Будем обращаться в полицию, — заявила директор. — Я считаю, что такое поведение недопустимо. Непонятно, что у человека в голове. Только если он захотел заработать себе “авторитет” в соцсетях. Мы уже длительное время боремся с велосипедистами и скейтбордистами, которые облюбовали наше крыльцо. У нас даже табличка запрещающая висит. Как только они появляются, мы сразу же звоним в полицию, и как только наряд появляется, подростки сразу уезжают. Я сама с этими ребятами разговаривала, но они нормальных слов не понимают».
Ольга Анисимова пояснила, что боковые заезды на крыльцо служат для удобства инвалидов-колясочников и ограничивать к ним доступ в театре считают нецелесообразным. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» рассказали, что нарушитель уже установлен и наказан. Выяснилось, что за два месяца молодой человек 6 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД, включая превышение скорости, тонировку, несоблюдение требований дорожных знаков и непристёгнутый ремень безопасности.
«Сотрудники ГИБДД установили и привлекли к ответственности нарушителя, который 4 августа, проехав по тротуару около драмтеатра, припарковал своё авто около центрального входа в храм искусства. Им оказался 24-летний тагильчанин, который в поисках эффектного места для фото своей машины не нашёл ничего лучше этой площадки, на которой, по его словам, такое прекрасное освещение. Его противоправные действия зафиксировали камеры АПК “Безопасный город”. Инспекторы ДПС составили в отношении нарушителя ПДД административные протоколы по ч. 4 ст. 12.15 за движение по тротуару и по ч. 3 ст. 12.5 за управление автомобилем, на котором установлены стёкла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности транспортных средств. Техническая неисправность в виде тонировки стёкол устранена водителем на месте», — рассказали в полиции.