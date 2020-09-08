Ради эффектного фото житель Нижнего Тагила заехал на BMW на крыльцо драмтеатра. Теперь у него проблемы с полицией (ВИДЕО)

4 сентября 24-летний житель Нижнего Тагила Максим К. припарковал свой автомобиль BMW на крыльце Нижнетагильского драматического театра и выложил видеозапись на своей страничке в соцсетях. Поступок не остался незамеченным в учреждении культуры, и директор драмтеатра Ольга Анисимова обратилась в полицию.

«Будем обращаться в полицию, — заявила директор. — Я считаю, что такое поведение недопустимо. Непонятно, что у человека в голове. Только если он захотел заработать себе “авторитет” в соцсетях. Мы уже длительное время боремся с велосипедистами и скейтбордистами, которые облюбовали наше крыльцо. У нас даже табличка запрещающая висит. Как только они появляются, мы сразу же звоним в полицию, и как только наряд появляется, подростки сразу уезжают. Я сама с этими ребятами разговаривала, но они нормальных слов не понимают».

Ольга Анисимова пояснила, что боковые заезды на крыльцо служат для удобства инвалидов-колясочников и ограничивать к ним доступ в театре считают нецелесообразным. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» рассказали, что нарушитель уже установлен и наказан. Выяснилось, что за два месяца молодой человек 6 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД, включая превышение скорости, тонировку, несоблюдение требований дорожных знаков и непристёгнутый ремень безопасности.