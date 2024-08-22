Работы художницы из Нижнего Тагила Алисы Горшениной представлены во Франции

Художница из Нижнего Тагила Алиса Горшенина представила творческий проект «Плоды и цветы» (16+) в неофутуристических садах Jardins d’Étretat во французском городе Этрета. Художница опубликовала снимки в социальных сетях. В парке среди растений представлены три текстильные скульптуры: «Подсолнух», «Ряд сердец» и «Голова сада».

Сады Этрета похожи на выставку современного искусства, где композиции из растений соседствуют с необычными арт-объектами. Сады состоят из нескольких тематических зон, которые спускаются по склону каскадами к морю.

«Практика Горшениной охватывает множество медиа, включая найденные предметы, масляные краски, кусочки ткани и собственное тело. Она часто буквально становится частью своих работ, глубоко взаимодействуя с окружающей средой и позволяя своим творениям выйти за традиционные рамки студий, музеев и галерей», — рассказывает команда Jardins d’Étretat.

«Мой художественный мир состоит из кровеносных сосудов, звёзд, слёз, заброшенных изб, Уральских гор и лесов, резных оконных рам, личных мифов, уставших женщин и множества других образов, состояний, символов, явлений и моих собственных трансформаций во всём этом», — говорит Алиса.

Также художница делится планами о предстоящей этой осенью выставке в Норвегии в городе Будё.

Алиса Горшенина родом из деревни Якшина, живёт и работает в Нижнем Тагиле. В 2016 году окончила факультет художественного образования НТГСПИ. С 2013 по 2016 год была участницей тагильской арт-группы Second Hand. Вела свой анимационный клуб «Глаз» в «Доме Окуджавы», где рассказывала о видах и особенностях этого искусства.