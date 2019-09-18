Работу Покраса Лампаса на Уралмаше превратили в «супрематическую дубинку»

«Супрематический крест» уличного художника Покраса Лампаса на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге предложили переделать в «дубинку», пишет Znak.com.

Фотографию предложенного художником Philippenzo Madonnaro проекта Покрас Лампас опубликовал в Twitter.

«В свете последних событий — очень актуальный символ», — прокомментировал эскиз Лампас.

Он предложил «Яндекс.Картам» заменить на своих картах площадь Первой Пятилетки на Уралмаше на это изображение.

Напомним, Покрас Лампас создал «Супрематический крест» на площади Первой Пятилетки на Уралмаше во время фестиваля «Стенограффия». Против работы резко выступает часть православных верующих, несколько недель назад православные активисты устроили на площади акцию против арт-объекта. Двое мужчин, которые называли себя православными, угрожали сооснователю арт-фестиваля «Стенограффия» Андрею Колоколову расправой, один из них обещал раскрасить площадь его кровью. После этого представители фестиваля приняли решение, что пока не будут восстанавливать работу и что её нужно видоизменить.