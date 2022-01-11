Работники «Уралвагонзавода» жалуются на длинные очереди при входе на предприятие из-за закрытия проходной на БМЦ

Работники «Уралвагонзавода» жалуются в соцсетях на длинные очереди перед проходной «Комсомольская». Неудобства вызваны закрытием проходной в районе блока механических цехов (БМЦ) на реконструкцию. Теперь люди вынуждены стоять в очереди на вход и на выход с предприятия по 30 минут. Для большинства автомобилей места на автостоянке у «Комсомольской» также не оказалось.

Один из сотрудников предприятия на условиях анонимности рассказал АН «Между строк», что работники завода были предупреждены с 1 декабря 2021 года о закрытии проходной на БМЦ.

Понимая всю сложность ситуации, сотрудники УВЗ начали писать письма на имя председателя профсоюзной организации Евгения Лутохина, в которых просили разобраться в проблеме. В своём обращении они объясняли, почему закрытие проходной отрицательно скажется на жизнедеятельности завода. В качестве примера они приводили тот факт, что «Комсомольская» в часы пик и так не справляется с потоком людей, а с закрытием проходной на БМЦ количество проходящих увеличится в среднем на 200 человек. Также работники завода написали, что боятся конфликтов с непосредственным руководством из-за опозданий.

В первый раз на письмо руководство предприятия ответило, что проходную закрывают в связи с оптимизацией, во второй раз — в связи с реконструкцией.

«Что касается второго варианта, то мы думаем, что это просто отписка. Там может быть всё что угодно», — заявил собеседник редакции.

В соцсетях с официального аккаунта «Уралвагонзавода» ответили, что проходная закрыта на реконструкцию, потому что перестала соответствовать современным нормам антитеррористической безопасности предприятия и охраны труда персонала проходной.