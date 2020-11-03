Работники ЕВРАЗ НТМК завоевали медали чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2020

В Екатеринбурге в седьмой раз прошёл национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2020. Впервые он был проведён в дистанционно-очном формате, что позволило расширить круг конкурсантов: в первенстве приняли участие студенты вузов, совмещающие учёбу и работу на производствах.

Как сообщает пресс-служба ЕВРАЗа, команда НТМК стала абсолютным победителем в компетенции «Инженерное проектирование». Её участники единственные выполнили задание на 61%. В команду входили инженеры-конструкторы проектно-конструкторского института «Ником-проект» Илья Солтанов, Светлана Бабакова, Александра Медведева, Александр Кожеуров.

Сотрудники ЕВРАЗ НТМК в возрасте 50+ стали победителями и призёрами в номинации «Навыки мудрых». Золото в компетенции «Электромонтаж. Навыки мудрых» завоевал электромонтёр по ремонту и обслуживанию оборудования ЕВРАЗ НТМК Григорий Киселёв. В компетенции «Охрана труда. Навыки мудрых» бронзовую награду завоевала главный специалист по охране труда Ольга Кацабова.

В этом году за призовые места в 24 компетенциях боролись более 300 профессионалов из России, а также иностранные участники из Армении, Беларуси, Ирана, Казахстана, Филиппин и Эквадора. Самыми многочисленными стали команды от госкорпораций «Ростех» (79 участников), «Росатом» (70 участников), «Роскосмос» (39 участников) и компании ЕВРАЗ (33 участника).

Конкурсанты выполняли задания, находясь в своих организациях, при этом происходила видеофиксация процесса. Эксперты оценивали выступления участников удалённо в режиме онлайн из центра управления соревнованиями в Екатеринбурге. Для успешной работы чемпионата и проведения оценки было установлено около 750 камер на более чем 100 площадках по всей стране. Онлайн-трансляцию чемпионата посмотрели свыше 2 650 000 человек.