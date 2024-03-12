Работник «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле сломал коллеге челюсть и угрожал отрезать руку болгаркой

На «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле произошёл жёсткий конфликт между рабочими. Один из них посреди смены напал на коллегу, нанёс ему несколько ударов, сломал челюсть, угрожал отрезать руку болгаркой. Деталями инцидента поделились журналисты E1.ru со ссылкой на пострадавшего — 31-летнего работника цеха № 320 по имени Алексей.

По версии мужчины, конфликт произошёл 23 октября 2023 года, когда во время работы без какой-либо причины к нему подошёл коллега и начал высказывать претензии. После непродолжительного разговора агрессор стал применять физическую силу. Конфликт быстро перерос в драку. Алексей утверждает, что оппонент угрожал отрезать ему руки болгаркой и избить молотком, а когда он начал звонить мастеру, обидчик нанёс мощный удар в челюсть. Позже выяснилось, что у Алексея перелом.

Несмотря на большое количество свидетелей, по словам мужчины, все очевидцы отказались от дачи показаний.

Руководство цеха убедило Алексея самостоятельно покинуть предприятие через проходную, после чего оформить травму как бытовую. Отметим, нанесённая мужчине травма юридически характеризуется как несчастный случай на производстве, поскольку получена на территории завода.

«В цехе мне сказали, чтобы я сам вышел через проходную, а не оформлял производственную травму. Мастер и начальник участка стали уговаривать, чтобы я не делал этого. Мне говорили, что я плохой человек и если оформлю производственную травму, то больше не буду работать в цехе. Начальник цеха пообещал оплатить мне лечение и выдать зарплату, которую я бы потерял на больничном. После того как узнали, что я взял бытовую травму, в больницу ко мне никто не приходил», — приводят слова мужчины журналисты.

Угрозы от начальника цеха продолжали поступать Алексею во время госпитализации. Испугавшись санкций со стороны руководства, заводчанин оформил перелом как бытовую травму, однако спустя несколько недель написал заявление в полицию.

Поддержку пострадавшему оказывает председатель профсоюзной организации «УВЗ — Солидарность — 1 Мая» Александр Иванов, который инициировал на предприятии создание комиссии по расследованию несчастного случая.

В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» факт происшествия подтвердили. Информация о нём была зарегистрирована в ОП № 17. На момент публикации известно, что оба участника конфликта были опрошены участковым уполномоченным, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления тяжести причинённого вреда здоровью. По её итогу будет принято процессуальное решение.