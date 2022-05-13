Работник Роспотребнадзора из Нижнего Тагила дал взятку за фиктивный больничный 

В Нижнем Тагиле Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело в отношении 28-летнего главного специалиста-эксперта Свердловского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту за дачу взятки.

Как установило следствие, в августе 2020 года подозреваемый попытался получить фиктивный больничный лист сроком на месяц за 10 тысяч рублей у специалиста ГБУЗ СО «Городская больница города Верхний Тагил». Преступление было выявлено сотрудниками УТ МВД России по УрФО. Действия злоумышленника квалифицированы следствием в соответствии с частью 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Следствие также установило, что длительное и незаконное отсутствие злоумышленника на рабочем месте существенно подрывало транспортную безопасность на обслуживаемом им участке.

Теперь специалисту-эксперту грозит до 8 лет тюрьмы, крупный штраф и лишение должности, а в адрес руководства контрольного ведомства и медучреждения готовятся представления об устранении обстоятельств, способствующих совершению таких преступлений.