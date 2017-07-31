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01 Авг 2017 11:14 | Метки: Новости

Работающие пенсионеры начнут получать 222 рубля в качестве прибавки к пенсии

С 1 августа в России работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии, сообщает ТАСС. Как пояснили агентству в пресс-службе Пенсионного фонда России, максимальная прибавка составит примерно 222 рубля. В ПФР уточнили, что размер прибавки будет зависеть от уровня зарплаты пенсионера в 2016 году.

«Максимальная прибавка от корректировки ограничена стоимостью трёх пенсионных баллов в 2016 году в денежном эквиваленте. Соответственно, для большинства максимальная прибавка составит чуть более 222 рублей», – сообщили в Пенсионном фонде.

При этом в ПФР предупредили, что «пенсионерам, которые получают высокую зарплату по меркам своего региона, рассчитывать на прибавку не следует».

Также подчёркивается, что важным условием для получения прибавки является то, чтобы работающие пенсионеры были трудоустроены официально и с их заработных плат шли отчисления в Пенсионный фонд. Согласно данным ПФР, на сегодняшний день в России около 43 млн пенсионеров, примерно треть из них – работающие.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС

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