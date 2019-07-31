Работающих пенсионеров с 1 августа ждёт прибавка к пенсии

С 1 августа 2019 года начнётся ежегодная корректировка пенсионных выплат работающим пенсионерам. В этом году она затронет порядка 14 млн граждан. Максимальный размер прибавки составит 261 рубль.

Как пояснили в Пенсионном фонде России (ПФР), максимальное увеличение в результате перерасчёта ограничено тремя пенсионными коэффициентами, рассчитанными по стоимости 2019 года, то есть 261,72 рубля.

По данным ТАСС, на эти цели в бюджете фонда предусмотрено 10,6 млрд рублей.

«Помимо повышения страховой пенсии, пенсионерам с 1 августа также будет увеличен размер выплат из средств пенсионных накоплений: накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты и единовременной выплаты. Данный перерасчёт связан не столько с работой пенсионера, сколько с результатами инвестирования средств управляющими компаниями», — рассказали в ПФР.

По данным ПФР, перерасчёт пенсионных накоплений коснётся почти полумиллиона пенсионеров, включая 29,6 тысячи получателей срочной выплаты и 73,4 тысячи получателей накопительной пенсии.