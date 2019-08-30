Работающих на массовых мероприятиях сотрудников Росгвардии оснастят видеорегистраторами

Бойцов Росгвардии, работающих на массовых мероприятиях или участвующих в проведении спецопераций, оснастят видеорегистраторами, заявил ТАСС глава ведомства Виктор Золотов.

«Их планируется использовать для фиксации обстановки во время несения службы — при обеспечении безопасности на массовых мероприятиях, при проведении специальных операций подразделениями спецназа ОМОН, СОБР и войскового спецназа, при реагировании сотрудниками вневедомственной охраны на поступающие сигналы с объектов», — сказал Золотов.

Он добавил, что вопрос оснащения видеорегистраторами прорабатывается, Росгвардия относится к нему «весьма серьёзно и взвешенно».

Ранее, 24 августа, в Госдуму внесли законопроект, обязывающий полицейских и сотрудников Росгвардии носить «хорошо различимые идентификационные номера». Автор законопроекта об идентификационных номерах бывший уполномоченный по правам человека и член Совета Федерации Владимир Лукин подчеркнул, что сейчас полицейские могут «легко скрыть» свой номер, а сотрудники Росгвардии не обязаны его носить.

Кампания по деанонимизации сотрудников ОМОНа началась после массовых акций протеста в Москве, участников которых жёстко разгоняли и задерживали, применяя силу.