«Работать оказалось невыгодно». Староста посёлка Чащино подал в отставку

Сегодня, 21 июля, на заседании городской думы депутаты одобрили решение об увольнении старосты посёлка Чащино под Нижним Тагилом. Как сообщил председатель комиссии по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике Андрей Палатов, староста посёлка Леонид Храмков подал заявление на увольнение из-за низкой заработной платы.

«Есть предположение, что староста решил сложить полномочия, так как выходит на пенсию и лишается некоторых льгот из-за того, что является старостой. Работать оказалось невыгодно. Раньше старосты сёл и посёлков осуществляли работу на добровольной основе. Когда это было безвозмездно, таких проблем не было», — отметил Андрей Палатов.

В заявлении Леонид Храмков не указал причины увольнения, однако парламентарии поддержали его решение. Отметим, что с января этого года 13 старост сельских населённых пунктов Нижнего Тагила ежемесячно получают 1,9 тысячи рублей.

Согласно положению, старосты должны взаимодействовать с представителями муниципалитета, встречаться с жителями населённого пункта и направлять их предложения в соответствующие органы власти, информировать жителей населённого пункта об изменениях в законодательстве, предоставлять информацию о социально-экономическом положении территории правительству Свердловской области или органам местного самоуправления.