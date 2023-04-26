«Работа в органах местного самоуправления нагружена серьёзной ответственностью». В Нижнем Тагиле чиновники хотят повысить зарплату мэру и себе

Повышение зарплаты сотрудникам мэрии до конца 2023 года одобрили депутаты комиссии по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике. Согласно предложению финансового управления администрации города, индексация коснётся муниципальных служащих, то есть чиновников и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе. К числу последних относятся глава города Владислав Пинаев, спикер и вице-спикер городской думы.

Также с января 2022 года к лицам, замещающим муниципальные должности, приравняли председателя Счётной палаты города, его заместителя и аудитора. Таким образом, их оклад стал составлять 37 тысяч 962 рубля без учёта компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. С 1 июля размеры должностных окладов планируют поднять в среднем на 30%. Процент будет зависеть от того, какой у сотрудника был первоначальный оклад, и от его трудового стажа.

«За последние годы уровень заработной платы работников органов местного самоуправления значительно отстаёт от роста заработной платы в среднем. И если принимать во внимание, что зарплата в Нижнем Тагиле выросла на 21,6% за период с 2021 года по первый квартал 2023-го, то за аналогичный период рост зарплаты в администрации составил всего 2%», — пояснил депутатам заместитель мэра по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов.

Предлагаемое повышение заработной платы, по словам Бурдилова, обусловлено заключением правового департамента Свердловской области, согласно которому рекомендовано всем специалистам администрации установить максимальный оклад. По мнению финансового блока мэрии, на повышение заработной платы сотрудникам мэрии необходимо чуть более 60 млн рублей до конца года. Их хотят изыскать за счёт остатка средств, образовавшихся в бюджете города.

При этом Бурдилов отметил, что ежегодно индексация зарплаты чиновников проводилась на основании методики правительства Свердловской области, однако она не была связана с индексом потребительских цен.

«Если открыть предлагаемое постановление, то можно увидеть, что некоторые оклады составляют 11 500, 16 500. Это меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ). А нельзя сделать такой расчёт, чтобы они были выше? Можно ли рассчитать размер оклада так, чтобы в следующем году не только работникам администрации, но и сотрудникам бюджетных учреждений повысить оклады?» — поинтересовалась депутат Марина Кибардина.

На это Алексей Бурдилов отметил, что у финансового блока нет обязанности предусматривать определённый размер оклада выше МРОТ. Также он пояснил, что даже при минимальном размере оклада зарплата будет выше этого предела. Напомним, что весь заработок муниципальных служащих складывается из оклада, надбавки за классный чин, премиальной части и уральского коэффициента.

В администрации считают, что повышение заработной платы привлечёт новых сотрудников, так как сейчас средняя заработная плата по Нижнему Тагилу гораздо выше. Кадровый дефицит в мэрии, по словам Бурдилова, есть в управлении городским хозяйством и управлении архитектуры.

«Принять работников в администрацию города становится большой проблемой, потому что желающих работать за заработную плату ниже, чем средняя зарплата по городу, мы не находим. Также на работу приходят люди с недостаточными компетенциями, опытом и знаниями. Мы понимаем, что работа в органах местного самоуправления нагружена серьёзной ответственностью, и на такие заработные платы к нам работники не идут», — резюмировал заместитель мэра по финансово-экономической политике.

На сайте администрации Нижнего Тагила указаны открытые вакансии: главный специалист отдела по работе с юридическими лицами управления муниципального имущества, главный специалист отдела по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству, начальник управления экономики и территориального развития, главный специалист отдела по автоматизации управленческих процессов организационного управления, начальник отдела по развитию потребительского рынка и услуг управления промышленной политики и развития предпринимательства, специалист 1-й категории управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики, главный специалист отдела ценовой экспертизы управления муниципальных закупок.

Зарплату тагильских чиновников экономисты сравнили с заработком в других городах Свердловской области. Согласно данным из открытых источников, в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Верхней Пышме, Берёзовском и Горноуральском городском округе зарплата выше, чем в Нижнем Тагиле.

В итоге депутаты согласились с тем, что в городе существует проблема кадрового дефицита в различных отраслях. Вопрос повышения зарплаты сотрудникам администрации будет вынесен на заседание городской думы. Отметим, что расходы на содержание органов местного самоуправления в 2023 году были предусмотрены в размере 523,4 млн рублей.