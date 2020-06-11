Работа оздоровительных лагерей Свердловской области может быть продлена до середины сентября

Работа оздоровительных лагерей Свердловской области может быть продлена на две недели — до середины сентября. Об этом 11 июня в ходе брифинга заявил вице-губернатор Павел Креков. Он уточнил, что часть региональных лагерей начнёт работу уже 15 июня.

«Мы сделаем двухнедельные режимы и постараемся всех, кто нуждается в отдыхе и оздоровлении, в лагеря включить. В том числе и за счёт того, что немножко продлим время отдыха на начало сентября. И разрешим это делать без вреда учебному процессу. Я думаю, две недели — это не так страшно», — цитирует Крекова Znak.com.

При этом замгубернатора отметил, что с 15 июня смогут открыться лагеря лишь в тех муниципалитетах, где отмечается низкая заболеваемость коронавирусом. В Екатеринбурге и других проблемных городах региона оздоровительная кампания стартует не раньше 1 июля.