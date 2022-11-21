Рабочая неделя в Нижнем Тагиле ожидается снежной

В Нижнем Тагиле на предстоящей неделе ожидаются снегопады и похолодания в ночное время суток. В начале недели в дневное время будет солнечно, но по-зимнему морозно, сообщили в Уральском гидрометцентре.

В понедельник, 21 ноября, днём температура воздуха установится на отметке –8°C, ночью — до –10°C, к вечеру ожидается снег. Во вторник, 22 ноября, столбики термометров опустятся днём до –6°C, ночью — до –17°C. В среду, 23 ноября, синоптики прогнозируют температуру воздуха –14°C днём и –20°C ночью. В четверг, 24 ноября, будет снежно, температура воздуха опустится до –16°C днём и до –18°C ночью. В пятницу, 25 ноября, днём будет –11°C, ночью — до –17°C, большая вероятность осадков.

В выходные, 26 и 27 ноября, сохранится снежная холодная погода. В субботу снова выглянет солнце, будет лёгкий ветер. Днём ожидается –10°C, ночью — до –17°C.