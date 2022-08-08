Рабочая неделя в Нижнем Тагиле будет знойной, но к выходным станет прохладнее 

Жаркая летняя погода ожидается в Нижнем Тагиле на этой неделе. Однако к выходным, когда город будет отмечать своё 300-летие, придёт похолодание, сообщает Уральский гидрометцентр.

В нашем городе днём 8 и 9 августа воздух прогреется до +29°C, ночью — до +14°C. Со среды по пятницу дневная температура будет стабильной — около +27°C, ночью около +13°C. Высока вероятность дождя, на протяжении всей недели она составит более 70%.

В выходные, 13 и 14 августа, когда Нижний Тагил будет отмечать 300-летний юбилей, столбики термометров опустятся до +20°C днём. Ночью будет ещё прохладнее — до +9°C. При этом осадки не прогнозируются.