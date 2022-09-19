Рабочая неделя в Нижнем Тагиле будет тёплой и пасмурной

Дождливая погода с лёгким ветром ожидается в Нижнем Тагиле на этой неделе. Облака окутают город, но будет тепло. К выходным столбики термометров опустятся до +13°C и станет прохладнее, сообщает Уральский гидрометцентр.

В нашем городе днём 19 и 20 сентября воздух прогреется до +23°C, ночью — до +13°C. В первую половину недели синоптики прогнозируют высокую вероятность осадков, она составит более 91%. В среду и четверг, 21 и 22 сентября, дневная температура поднимется до +18°C, ночью — до +8°C. В пятницу, 23 сентября, днём будет около +13°C, ночью — +5°C.

В выходные, 24 и 25 сентября, ожидается переменная облачность без осадков. Воздух прогреется до +13°C днём и до +6°C ночью.