Рабочая группа ЦИК не удовлетворила жалобы Гудкова, Русаковой, Соболь, Руденко и Игнатовой

Рабочая группа Центризбиркома рассмотрела жалобы на отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму пяти претендентов: Дмитрия Гудкова, Елены Русаковой, Любови Соболь, Александра Руденко и Екатерины Игнатовой, пишет «Дождь». Трансляция заседания велась на сайте комиссии и в аккаунтах оппозиционеров в соцсетях.

По результатам перепроверки подписей избирателей ЦИК «доначислил» им голоса поддержки, однако во всех случаях подписей всё равно оказалось недостаточно. Рабочая группа практически единогласно рекомендовала оставить жалобы без удовлетворения. Так, в ходе заседания были признаны действительными 7 дополнительных подписей, поданных в поддержку Соболь, и для регистрации кандидатом в депутаты МГД ей не хватило ещё 239 подписей. Дмитрию Гудкову по итогам заседания была дополнительно зачтена 31 подпись, но этого тоже оказалось мало: ему недостаёт 300 достоверных подписей избирателей. Часть подписей Русаковой признана недействительными из-за ошибки нотариуса.

«На заседании рабочей группы Центральной избирательной комиссии. 6 авг. 2019. Жалкое зрелище. Невозможно скрыть, что идёт корявая, неуклюжая подгонка задачки под ответ. Когда не получается браковать подписи, лихорадочно бракуют сборщиков из-за якобы "ошибки нотариуса". Взрослые люди, что творят за наши налоги», — возмутилась кандидат Елена Русакова.

В ходе заседания между членами рабочей группы ЦИК и незарегистрированными кандидатами неоднократно вспыхивали дискуссии.

«Мы же в реальных условиях живём и понимаем, в каких условиях действуем. Если вы находитесь в оппозиционной партии, вы всегда должны делать поправку на то, что для вас барьерчик будет чуть повыше», — заявил ЦИК представитель Русаковой.

«Я хочу обратиться к администрации президента. Ведь это она принимает решения, не вы, Элла Александровна, давайте не будем лукавить. Я хочу сказать, что я не боюсь. По справедливости и по закону я имею право участвовать в этих выборах», — сказала Любовь Соболь.

Напомним, по результатам подписной кампании 57 независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы получили отказ из-за недостаточного количества достоверных подписей. Они подали жалобы на отказ в регистрации. Мосгоризбирком оставил в силе решение об отказе в регистрации для ряда кандидатов, в том числе для Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Юлии Серебрянской, Константина Лисицы, Елены Русаковой, Любови Соболь и Ильи Яшина, некоторые из них обжаловали это решение в ЦИК. Окончательное решение по жалобам пяти кандидатов комиссия примет 7 августа.

Отказ в регистрации оппозиционных кандидатов привёл к протестам, из-за которых возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о «массовых беспорядках».