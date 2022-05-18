«Пытались самостоятельно устранить утечку». В Нижнем Тагиле двух мужчин засыпало землёй при ремонте водопровода (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле двух жителей Валегина Бора засыпало землёй. Мужчины пытались самостоятельно устранить утечку воды, после того как «Водоканал-НТ» отказался это делать. Как сообщает официальный паблик во «ВКонтакте» «Тагильский спасатель», инцидент произошёл сегодня, 18 мая, около 13:30 в частном секторе на улице Киевской.

Во время проведения земляных работ произошёл обвал грунта. Двоих мужчин — хозяина одного из домов частного сектора и его друга — засыпало землёй. К месту происшествия незамедлительно выехала поисково-спасательная группа. Спасатели освободили пострадавших от земли и при помощи альпинистского снаряжения извлекли из ямы. Далее их передали сотрудникам скорой медицинской помощи. У обоих мужчин переломы ног. В настоящий момент их жизни ничего не угрожает.

Как рассказал АН «Между строк» директор Центра защиты населения Нижнего Тагила Сергей Копёркин, хозяин одного из домов в частном секторе на улице Киевской вместе с другом решили починить водопроводные трубы. Самостоятельно мужчины решили латать трубы после того, как местные жители обратились в ООО «Водоканал-НТ», где им ответили, что трубы не их, и отказали в проведении работ.