Пылесосы ООО «УБТ-Сервис» и МУП «Тагилдорстрой» будут убирать улицы Нижнего Тагила в круглосуточном режиме

МУП «Тагилдорстрой» уже сейчас очищает тагильские улицы от снега и скопившегося за зиму мусора в круглосуточном режиме. Об этом АН «Между строк» рассказал начальник гаража муниципального предприятия Василий Спиридонов. Для подготовки к летнему эксплуатационному содержанию улиц дорожники используют специальные пылесосы. Они могут убирать улицы от грязи, пыли и случайного мусора.

«У нас сегодня в гараже три таких машины, — отметил Василий Спиридонов. — Но последнее наше приобретение, новая подметально-уборочная машина на шасси КамАЗа "Джонстон", конечно, самое удачное. Хотелось бы ещё несколько таких пылесосов, потому что после их работы результат действительно виден. Они лучше убирают улицы, меньше выбрасывают пыли, охватывают большую площадь. Их рабочая скорость — от 3 до 12 км в час. Наполняемость бункера составляет порядка 6,5 куба, то есть эта машина может работать на дороге более продолжительное время».

У «УБТ-Сервиса» в гараже имеется также три пылесоса: два работают на базе КамАЗа, ещё один — прицепной. Пока спецтехника чистит улицы Нижнего Тагила только с 9:00 до 21:00. В компании решили поберечь пылесосы, так как ночные минусовые температуры могут повлиять на их дальнейшую работоспособность. Позже водители спецтехники также перейдут на круглосуточный режим работы.

Ранее «УБТ-Сервис» и «Тагилдорстрой» запустили в работу собственные асфальтовые заводы. В компаниях считают, что это позволит увеличить объёмы проводимых ремонтов и скорость выполнения работ. Сейчас в городе идут ремонты аварийных ям на дорогах.

«Если раньше удавалось в аварийные ямы укладывать не более 1,5 тонны холодного материала, то с запуском завода ситуация изменилась, — рассказывал ранее директор "Тагилдорстроя" Игорь Васильев. — За один только день было произведено и отправлено на улицы 9 тонн горячего асфальта. Сегодня от предприятия в дневную смену на ямочных ремонтах трудится два звена. Ещё одно звено организовано для производства работ в ночное время на особо загруженных днём участках дорог».

Сегодня начался карточный ремонт улицы Горошникова. На летний график содержания дорог мэрия перейдёт после Дня Победы. Тогда в Тагиле начнутся текущие ремонты улиц и строительные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».