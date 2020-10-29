Пятый этнографический диктант пройдёт в Свердловской области в онлайн-формате

В этом году из-за пандемии коронавируса международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» состоится в режиме онлайн. Диктант пройдёт уже в пятый раз с 3 по 8 ноября. К участию приглашаются все жители России и зарубежных стран.

Организатором Большого этнографического диктанта в регионе является департамент внутренней политики Свердловской области.

Задания будут опубликованы 3 ноября в 00:01 по московскому времени на официальном сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru. Организаторы предложат ответить на 30 вопросов, связанных с историей, географией, социологией России. После прохождения каждый участник получит сертификат с результатами диктанта. Также можно будет узнать правильные ответы на все задания и получить историческую справку со ссылками на источники.

Большой этнографический диктант ежегодно проводится в канун Дня народного единства для проверки уровня этнографической грамотности населения. Всего за пять лет участие в диктанте приняло более миллиона человек из 46 стран. В Свердловской области зарегистрировано 30 тысяч участников.