Пятерым сиротам из Нижнего Тагила вручили ключи от квартир только после вмешательства прокуратуры

Пять жителей Нижнего Тагила, которые остались без родителей, через суд добились предоставления жилья. Тагильчане получили квартиры после прокурорской проверки соблюдения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Проверку прокуратура Дзержинского района начала после того, как к ним с заявлением обратился молодой человек, проживающий с бабушкой, которая оформила опекунство. Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием к Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области предоставить ему квартиру. В результате суд удовлетворил иск в полном объёме. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Дзержинского района, ещё четырём тагильчанам, оставшимся без попечения родителей, вручили ключи от благоустроенных квартир в новостройке.