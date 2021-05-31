Пять у драмы, одна у театра кукол. Шесть статуэток фестиваля «Браво!» получили артисты Нижнего Тагила

В минувшие выходные в Екатеринбурге были подведены итоги областного конкурса театральных работ и фестиваля «Браво!». В половине номинаций призы получили театры Екатеринбурга, а шесть статуэток отправились в Нижний Тагил.

В этом году в афишу главного театрального форума Среднего Урала попали 17 постановок от 15 профессиональных театров Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Новоуральска, Серова, Ирбита, Краснотурьинска. Нижний Тагил представили драматический театр и театр кукол.

Эксперты «Браво!» оценили две постановки Нижнетагильского драматического театра — «Мёртвые души» (18+) Андрея Гончарова и «Молоко» (18+) Петра Шерешевского. Нижнетагильский театр кукол выступал на «Браво!» со спектаклем «Ревизор» (16+) Юлии Батуриной. Большинство ролей в нём исполняет актриса Светлана Калашникова. Также в постановке используются визуальные эффекты, песочная анимация и живая музыка. За эту работу Светлана получила приз в номинации «Лучшая роль в театре кукол».

«Победа была неожиданной, а значит, вдвойне приятной. Спасибо жюри, что так высоко оценили. Спектакль непростой, в моей театральной жизни, это первый опыт практически моноспектакля. Спасибо режиссёру Юлии Батуриной, за то, что поверила в меня. Спасибо директору Татьяне Александровне Ткачёвой, что дала возможность воплотить наш замысел в жизнь. Спасибо моим партнёрам Роману Брилёву и Ирине Чувашовой — эта победа наша общая! Спасибо художнику Татьяне Стрелковой и всем, кто участвовал в создании нашего спектакля», — поделилась эмоциями с «Афишей МС» Светлана Калашникова.

Нижнетагильский драматический театр завоевал пять наград. Режиссёр из Санкт-Петербурга Пётр Шерешевский получил специальный приз жюри за новый режиссёрский взгляд и раскрытие творческого потенциала труппы в экспериментальной постановке «Молоко». За роль Толстой женщины в спектакле «Молоко» артистка Мария Харламова получила приз за лучшую женскую роль второго плана в драматическом театре. Напомним, локацией спектакля стала лестница в фойе театра, а сама работа вызвала неоднозначную реакцию публики, кто-то посчитал некоторые сцены излишне откровенными.

Художник-постановщик спектакля «Мёртвые души» Константин Соловьёв получил приз за лучшую работу сценографа в драматическом театре. Игорь Булыгин, сыгравший Манилова в этом спектакле, удостоен статуэтки за лучшую мужскую роль второго плана. А артист Юрий Сысоев взял приз за лучшую мужскую роль в драматическом театре — в «Мёртвых душах» он предстаёт в двух образах. Это уже третья победа на «Браво!» ведущего артиста тагильской драмы. Ранее он получил приз за роль Пека в спектакле Татьяны Захаровой «Сон в летнюю ночь» (16+) и спецприз жюри за роль Лиса-аспиранта в захаровском «Сальто Морале» (16+).