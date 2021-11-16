Общество

Пять школьников из Нижнего Тагила выиграли 200 тысяч рублей на обучение

16.11.2021 16:39
Пять школьников из Нижнего Тагила выиграли 200 тысяч рублей на обучение

Пять юных тагильчан победили во всероссийском конкурсе «Большая перемена» для учащихся старших классов. Подростки получат по 200 тысяч рублей, которые в будущем смогут направить на образование и саморазвитие. 

В числе победителей из Нижнего Тагила — ученицы Политехнической гимназии Диана Давыдова, Мария Божко, Диана Домрачева, Александра Семина и ученица МАОУ СОШ № 85 Екатерина Култышева. Политехническая гимназия стала единственной школой в России, которая подготовила сразу четырёх победителей, отмечают в управлении образования Нижнего Тагила.

Конкурс проходил в международном детском центре «Артек» в Крыму, всего в конкурсе победили 600 старшеклассников.

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