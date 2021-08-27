Пять городов Свердловской области получили федеральные гранты на благоустройство территорий

Пять городов Свердловской области выиграли Всероссийский конкурс на лучшие проекты благоустройства в малых городах и исторических поселениях — Лесной, Невьянск, Полевской, Верхняя Тура и Краснотурьинск получат 350 млн рублей на всех на реализацию проектов, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Полевской получит 80 млн рублей на реконструкцию улицы Коммунистической, где хотят воссоздать исторический облик домов, построить летние террасы и разбить территорию на школьную, мемориально-смотровую и рекреационную зоны.

Краснотурьинск тоже выиграл грант на 80 млн рублей, на эти деньги городские власти хотят продолжить реконструкцию акватории реки Турья. В перспективе здесь появится единая набережная с променадом, детскими и спортивными площадками, пешеходными и велосипедными дорожками, площадками для тихого отдыха и для проведения общегородских мероприятий.

В Невьянске на выигранные 70 млн рублей тоже отремонтируют и обустроят набережную, такое же финансирование получит ЗАТО Лесной, где за эти деньги благоустроят проходной пустырь в новом жилом микрорайоне № 5. Там появятся спортивная и детская площадки, многофункциональный навес и площадь с амфитеатром для проведения массовых городских мероприятий.

Верхняя Тура, победившая в конкурсе во второй раз, потратит грант на благоустройство набережной, которое было начато в 2019 году тоже на деньги, выигранные на конкурсе. В этом году город получил 50 млн рублей, так как в этот раз власти планируют отремонтировать более длинный участок набережной — от центральной площади до улицы Молодцова — с оборудованием пешеходной и пляжной зоны, озеленением и освещением, интерактивной навигацией и даже экоостровами из местных растений для очищения пруда.

Заявку также подавал Серов с проектом благоустройства парка Дворца культуры металлургов, но в этом году город не получил грант.

Всероссийский конкурс проектов благоустройства среди малых городов и исторических поселений начал проводиться в 2018 году. Тогда первым финалистом конкурса от Свердловской области стала Верхняя Тура. В последующие годы гранты на благоустройство своих городов в размере от 40 до 100 миллионов рублей получали Бисерть, Полевской, Верхотурье, Сысерть, Заречный, Новоуральск, Верхний Тагил, Богданович, Верхняя Пышма и Красноуфимск.