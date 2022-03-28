Пять экспонатов музея-заповедника Нижнего Тагила получили статус памятников науки и техники России

Пять предметов из коллекции Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской «Урал» признаны национальным и культурным достоянием России, а сведения о них включены в Банк данных «Памятники науки и техники России». Решение о сертификации было принято в Москве на заседании экспертного совета, проходящего под кураторством Политехнического музея и Ассоциации содействия развитию научно-технических музеев АМНИТ, рассказывают в музее.

В престижный список памятников впервые попали объекты из Нижнего Тагила. Три из них относятся к промышленному производству конца XIX века на территории Демидовского музея-завода. Это мартеновская печь 1893 года постройки, одна из немногих, сохранившихся в России; гидротурбина Жирарда 1883 года и водяной ларь 1899 года, построенный из металлических листов в XVIII веке и находившийся в эксплуатации до 1958 года.

Также памятником науки и техники стали уникальные часы, экспонирующиеся в Историко-техническом музее «Дом Черепановых». Астрономические часы с музыкальным и театральным механизмами, созданные в 1775 году тагильским мастером Егором Кузнецовым-Жепинским, и напольные часы с боем в деревянном футляре с восточным сюжетом, изготовленные крепостным тагильским мастером Иваном Козопасовым в 1844 году, получили высокую оценку историков.

«Поскольку многие из предметов техники, в отличие от предметов искусства, имеют определённую специфику, увидеть в них памятники общекультурного значения — задача специалистов, из которых и состоит экспертный совет. В него входят авторитетные специалисты в области истории науки и техники, музееведения, памятниковедения. Обладание такими уникальными предметами в своих коллекциях в определённой мере повышает статус музея, создаёт ему дополнительную привлекательность и интерес для самой широкой публики — от посетителей и туристов до специалистов, исследователей и учёных со всей страны», — уверен заведующий Историко-техническим музеем «Дом Черепановых» Евгений Ставцев.

В конце 2022 года в Москве пройдёт очередной экспертный совет по выявлению и сохранению памятников науки и техники, на который приглашение получили представители Нижнетагильского музея-заповедника. Музейщики планируют подать новую заявку на получение престижного звания.

Экспертный совет был учреждён Политехническим музеем в 1992 году и с тех пор ежегодно рассматривает заявки со всей страны по выявлению, сохранению и изучению предметов и объектов, представляющих собой наследие в области науки и техники, инженерного дела и промышленных технологий на территории России.

Почти за 30 лет статус «Памятник науки и техники» получили 1405 объектов и предметов. Среди них одна из первых в мире ламп накаливания, созданная в 1874 году русским изобретателем Лодыгиным, первый в мире радиоприёмник Попова, первый отечественный автомобиль «Руссо-Балт», выпущенный в 1911 году, лабораторные приборы для химических и метеорологических исследований, изготовленные Менделеевым.