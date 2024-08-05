Пьяный водитель устроил ДТП на трассе под Нижним Тагилом

Вечером 3 августа на 24-м километре автодороги Нижний Тагил — Нижняя Салда произошло ДТП с участием Lada Granta и Renault Sandero. В Госавтоинспекции Нижнего Тагила сообщили, что 38-летний водитель отечественного автомобиля, двигаясь со стороны села Покровское в сторону Верхней Салды, при попытке обгона врезался в автомобиль Renault Sandero под управлением 43-летней женщины. В результате аварии пострадала женщина-водитель. Её увезли с травмами различной степени тяжести в ГБ № 1 Нижнего Тагила.

«Установлено, что водитель отечественного автомобиля является жителем Верхнесалдинского района. Стаж вождения составляет 13 лет. В течение года мужчина нарушал ПДД 6 раз. В основном нарушения связаны с превышением скоростного режима. Автовладелец на момент аварии был пьян. Уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе составил 1/101 мгл», — пояснили в ведомстве.

По словам виновника ДТП, он употребил алкоголь после ссоры с супругой, а позже сел за руль и решил поехать домой к своим родителям.

Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения является грубым нарушением ПДД. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.