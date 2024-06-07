Пьяный водитель устроил ДТП на трассе под Нижним Тагилом

Вечером 6 июня на 17-м км автодороги Нижний Тагил — Нижняя Салда произошло ДТП с участием Lada Xray и Lada Kalina. По данным отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, автомобили двигались из Нижнего Тагила в сторону села Покровское. В какой-то момент 48-летний водитель Xray не выдержал дистанцию и совершил столкновение. В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили технические повреждения.

«У водителя автомобиля Lada Xray имелись явные признаки опьянения (резких запах алкоголя изо рта). Сотрудниками Госавтоинспекции было проведено освидетельствование водителя на состояние опьянения, опьянение установлено (1,152 мг/л в выдыхаемом воздухе). Мужчина пояснил инспекторам, что употреблял спиртные напитки накануне», — рассказали в дорожной полиции.

Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения является грубым нарушением ПДД. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30000 рублей, а также лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.