Пьяный водитель фуры устроил массовое ДТП на Южном подъезде к Нижнему Тагилу

Вечером 6 мая на Южном подъезде к нижнему Тагилу в районе Капасихи 30-летний водитель фуры MAN устроил массовое ДТП. Как сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД, грузовик двигался со стороны Николо-Павловского, когда в какой-то момент водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где зацепил Skoda Yeti с 67-летним водителем и Honda Civic под управлением 31-летней женщины. После этого фура улетела в кювет и врезалась в дерево. В ДТП пострадали два человека, которые находились в Honda. У водителя медики диагностировали закрытый перелом костей таза, ушибы грудной клетки и левого плеча. У 59-летней пассажирки ушибы грудной клетки и локтевого сустава. Потерпевших госпитализировали в ЦГБ № 4. Медосвидетельствование показало, что водитель фуры находился в состоянии алкогольного опьянения. На него составлен административный протокол. Установлено, что виновник аварии родом из Нижней Салды, права категории E получил восемь лет назад.