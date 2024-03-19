Пьяный водитель едва не угробил жену, уходя от полицейской погони

Утром 19 марта на 140-м километре Серовского тракта в районе Нижнего Тагила произошло ДТП с пострадавшим. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области, при несении службы в черте города нарядом ДПС был замечен автомобиль Nissan Juke под управлением мужчины, который вел себя неадекватно, чем вызвал подозрение. Не выполнив законное требование сотрудников полиции об остановке, водитель продолжил движение на запрещающий красный сигнал светофора на перекрёстке улиц Черных — Фрунзе.

«С целью пресечения дальнейших правонарушений сотрудники Госавтоинспекции начали преследование. Двигаясь на большой скорости по улице Трудовой, водитель пересёк автодорогу Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, после чего не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части в лесополосу», — сообщили АН «Между строк» в ведомстве.

В результате ДТП травмировалась 50-летняя женщина — пассажир автомобиля, супруга водителя. С подозрением на перелом позвоночника с места происшествия её госпитализировали в ГБ № 2 Нижнего Тагила. Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель является жителем Нижнего Тагила, имеет стаж управления автомобилем 17 лет. В течение года к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 5 раз.

Медосвидетельствование подтвердило, что мужчина управлял автомобилем в состоянии опьянения — 0,804 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Сам он не смог объяснить причину противоправного поведения.