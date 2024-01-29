Пьяный водитель без прав устроил ДТП на трассе под Нижним Тагилом

В минувшую субботу, 27 января, около 23:40 на 36-м километре трассы Николо-Павловское — Петрокаменск — Алапаевск произошло ДТП, спровоцированное нетрезвым водителем без прав.

По предварительной информации, 23-летний водитель ВАЗ-2107 выезжал с прилегающей территории АЗС и врезался в двигавшийся по дороге в направлении Нижнего Тагила автомобиль Honda Freed, за рулём которого находился 38-летний мужчина. В результате ДТП его спутница, 36-летняя женщина, была госпитализирована в Демидовскую больницу Нижнего Тагила с ушибами рёбер и травмой живота. 18-летняя пассажирка отечественной легковушки была осмотрена медиками скорой помощи и отпущена домой.

Водитель ВАЗа оказался жителем села Южаково. При проверке документов выяснилось, что у мужчины нет водительских прав, а медосвидетельствование установило у него состояние опьянения. Что заставило мужчину сесть за руль «семёрки» пьяным и без прав, он пояснить не смог.

В отношении правонарушителя были составлены административные материалы по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (вождение в пьяном виде без прав), по ч. 3 ст. 12.5.1 КоАП РФ (установка тонировки, не соответствующей нормам светопропускаемости) и по ч. 1 ст. 19.22 КоАП РФ (отсутствие регистрации автотранспорта). Повреждённый автомобиль при этом был изъят и отправлен на штрафстоянку.

Отметим, в ходе осмотра места аварии инспекторы дорожного надзора выявили неудовлетворительные дорожные условия в виде снежных валов вблизи дороги, которые мешают обзору и создают угрозу безопасности движения. В адрес организации, обслуживающей участок, ГИБДД выдала предписание на устранение нарушений.