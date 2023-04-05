Пьяный свердловчанин прикурил сигарету от Вечного огня в Волгограде

В Волгограде правоохранители задержали 33-летнего мужчину, приехавшего из Свердловской области, который у братской могилы на Аллее Героев в Центральном районе города-героя прикуривал сигарету от Вечного огня. Нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили АН «Между строк» в Следственном комитете РФ по Волгоградской области.

Против мужчины возбуждено уголовное дело, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ (осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений, предназначенных для церемоний в связи с поминовением умерших).

«В настоящее время он отбывает административный арест. Установить точный адрес проживания нарушителя не удалось, поскольку он является лицом без определённого места жительства», —прокомментировали АН «Между строк» в СК РФ по Волгоградской области.

Санкции по этой статье предполагают штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы на срок до одного года или арест до трёх месяцев.