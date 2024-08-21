Пьяный 49-летний дед едва не погубил в ДТП своего сына и внука

Вечером 20 августа на 2-м километре автодороги «Северный подъезд к городу Нижний Тагил» произошло ДТП с участием LADA Kalina и Ford Fusion. В Госавтоинспекции Нижнего Тагила сообщили, что 49-летний водитель LADA Kalina, следуя по автодороге, выбрал небезопасную скорость движения, вследствие чего потерял контроль над транспортным средством, допустил занос автотранспорта с последующим выездом на встречную полосу и врезался в движущийся Ford Fusion под управлением 35-летнего мужчины. В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира автомобиля LADA Kalina: 21-летний мужчина и 3-летний мальчик. Пострадавшие с различными травмами доставлены в лечебные учреждения.

«Установлено, что автомобилем управлял 49-летний мужчина, житель Нижнего Тагила, имеющий стаж вождения 10 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД в течение 2024 года не привлекался. Известно, что в автомобиле в качестве пассажиров передвигались отец с сыном, которых перевозил дед ребёнка, отец его отца. При этом водитель и пассажир отечественного автотранспорта в момент инцидента не были пристёгнуты ремнём безопасности. Ребёнок также перевозился с нарушением правил перевозки детей, а именно: мальчик находился на заднем пассажирском сиденье автомобиля без детского кресла и не был пристёгнут ремнём безопасности, что привело к травмированию. От прохождения процедуры медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался, как и от дачи каких-либо объяснений по данному факту», — пояснили в дорожной полиции.

В отношения водителя инспекторы ДПС составили административные материалы по ст. 12.23 ч. 3 КоАП РФ, ст. 12.26 ч. 1. КоАП РФ, ст. 12.37 ч. 2 КоАП РФ, ст. 12.5 ч. 3 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей. Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Неисполнение владельцем транспортного средства установленной ФЗ обязанности по страхованию своей гражданской ответственности. Управление ТС с ксеноновыми или красными передними фарами, а также с другими приборами, не соответствующими установленным требованиям).

В отношении отца мальчика подготовлены материалы по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Водитель автомобиля Ford Fusion также является жителем Нижнего Тагила. Мужчина имеет стаж вождения 2 года, к административной ответственности в течение 2024 года не привлекался. На момент ДТП в салоне автомобиля находились водитель и пассажир. Оба были пристёгнуты ремнями безопасности. Направлялись из посёлка Евстюниха в Нижний Тагил.

На месте ДТП Госавтоинспекция провела замеры. Составлены процессуальные документы. По данному факту проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.