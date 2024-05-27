Пьяный 18-летний мотоциклист без прав устроил ДТП в Нижнем Тагиле

В субботу, 25 мая, около 23:20 у дома № 51 на улице Ермака пьяный мотоциклист врезался в Lada Priora. По данным ГИБДД, 18-летний молодой человек, управляя Motoland Enduro, выезжал из двора и не пропустил легковушку. Мотоциклист был госпитализирован, после оказания медицинской помощи его отпустили домой.



Сотрудники ГИБДД выяснили, что мужчина ранее уже был замечен в нетрезвом виде и без прав на транспортном средстве. На него были составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП (управление мотоциклом без мотошлема), ст. 12.6 КоАП (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления). Также молодому человеку грозит уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).