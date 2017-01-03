Пьяный рецидивист «заминировал» центр Нижнего Тагила

Уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма возбуждено в Нижнем Тагиле в конце минувшей недели. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе ММУ МВД «Нижнетагильское», утром 6 января в единую дежурно-диспетчерскую службу позвонил нетрезвый мужчина и сообщил о готовящемся теракте в центре города.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ установили подозреваемого. “Шутник” проживал в центральной части города по улице Красноармейской. У задержанного 33-летнего мужчины сыщики изъяли его сотовый телефон в качестве вещественного доказательства», – пояснили в полиции.

Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение краж и хулиганство. Постоянного места работы не имеет. Отметим, что санкции статьи о лже-терроризме предусматривают до трёх лет лишения свободы.

Агентство новостей «Между строк»