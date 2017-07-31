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02 Авг 2017 17:00 | Метки: Новости, Происшествия, Видео

Пьяный десантник избил журналиста НТВ в прямом эфире (ВИДЕО)

Журналист НТВ Никита Развозжаев получил удар кулаком по лицу во время прямого эфира из московского парка Горького, где проходит празднование Дня ВДВ. Когда репортёр начал объяснять, почему десантников называют элитой вооружённых сил, к нему подошёл явно нетрезвый мужчина в футболке с логотипом пророссийской украинской организации «Оплот», члены которой принимали активное участие в «Антимайдане» и боевых действиях на стороне самопровозглашённых ЛНР и ДНР. Агрессивно настроенный гость начал кричать, что готов «захватить Украину».

«Помолчите, пожалуйста», — попросил Развозжаев, после чего собеседник ударил его кулаком по лицу.

После этого трансляция телеканала переключилась на студию. На сайте НТВ сообщается, что после инцидента хулиган попытался скрыться, но был задержан полицией.

Агентство новостей «Между строк»

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